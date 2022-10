Buurt Zwartemeer klaar met hardrijders na botsing met '130 kilometer per uur'

Auto's die soms met snelheden van 80 tot 100 kilometer per uur door de straat stuiven, bewoners van de straat De Huizen in Zwartemeer hebben er schoon genoeg van. Vooral sinds het ernstige ongeluk dat vorige maand plaatsvond in de straat. De gemeente moet in hun ogen maatregelen nemen. Inmiddels staat er een overleg met de gemeente gepland.

Op de avond van 4 september schrok de buurt in Zwartemeer op van een harde klap. "Ik dacht eerst dat iemand een zwaar voorwerp in een vuilniscontainer kieperde", herinnert een buurtbewoner zich. "Maar toen ik de menigte mensen op straat zag, wist ik dat er meer aan de hand was."

De straat lag die avond bezaaid met brokstukken van twee total loss gereden auto's. Volgens meerdere omwonenden reed een auto met een vaart van rond de 130 kilometer per uur door de straat.

Vol gas in bebouwde kom

Een frontale botsing met een andere wagen, een bewoner die vanaf de oprit De Huizen opreed, was het gevolg. De ene auto 'stuiterde' door de klap tien tot twintig meter naar achteren. De auto van de hardrijder belandde uiteindelijk tegen een boom, zeggen getuigen.

De 22-jarige bestuurder van het laatstgenoemde voertuig, een inwoner van Zwartemeer, wordt opgepakt en gehoord door de politie. Wonder boven wonder lopen alle betrokkenen met redelijk lichte verwondingen weg bij het ongeval.

Volgens meerdere buurtbewoners is deze geschiedenis de druppel die de toch al volle emmer doet overlopen. Want de straat, die zich binnen de bebouwde kom bevindt, heeft regelmatig te kampen met bestuurders die het gas te diep intrappen. Uitschieters van 80 tot 100 kilometer per uur komen daarbij voor.

Half op de straat geparkeerd

De meerderheid van de bewoners vindt dat er actie moet worden ondernomen. "Mijn kinderen steken de straat over om te spelen met hun vriendjes", vertelt een man die ook in de straat woont. "Om hardrijders te temperen, parkeer ik daarom mijn auto half op de weg. In de hoop dat mensen wat afremmen."

Een andere bewoner laat weten die stap te snappen, maar ook gevaarlijk te vinden. De toch al smalle weg wordt zo nog krapper, met alle gevolgen van dien.

De Meerstal

Een afvaardiging vanuit de buurt gaat vanavond in dorpshuis De Meerstal in gesprek met de gemeente Emmen. Onder meer om te pleiten voor maatregelen. Bloembakken, drempels en versmallingen worden daarbij als voorbeelden genoemd.