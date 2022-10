Duurzaamheidscentrum in Assen van boven en onderen lek

Het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos heeft al tijden last van lekkage. Aan de onderkant stroomde jarenlang regenwater het gebouw in. Dat euvel is volgens eigenaar gemeente Assen nu opgelost. Maar van boven lekt het ook al tijden. En voor die daklekkage is nog altijd geen remedie gevonden.

Het water dat van onderen het Duurzaamheidscentrum binnenstroomde, bleek het gevolg van slechte afwatering buiten het gebouw. Door een harde leemlaag in de grond, pal achter het pand, kan na een flinke regenbui het water niet de grond inzakken. Het overtollige regenwater vond een alternatieve weg: de fundering van het Duurzaamheidscentrum.

Rare geluiden

Door rare geluiden in een paar vergaderkamers, veroorzaakt door luchtstromen over stilstaand water, ontdekte men de wateroverlast onder de vloer. Inmiddels heeft de gemeente Assen dit probleem laten aanpakken. Voor 100.000 euro zijn er maatregelen getroffen, waardoor het overtollige water toch weg kan. Zo is er een speciaal irrigatiekanaal aangebracht, waarlangs het regenwater afgevoerd wordt.

Probleem van de langdurige wateroverlast is wel, dat in de fundering lange tijd water heeft gestaan. En dat kan gevolgschade opleveren. Onder de vloeren zit ook het luchtkanalensysteem dat de ventilatie in het gebouw regelt. Volgens de gemeente bestaat de kans dat deze pijpen gaan roesten, doordat ze langere tijd zijn blootgesteld aan water. "Hierdoor is het mogelijk dat ze eerder dan de verwachte levensduur vervangen moeten worden", zo waarschuwt de gemeente. Of er ook corrosie optreedt, wordt volgens een gemeentewoordvoerder nauwlettend in de gaten gehouden.

Lekkend dak

Het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos, waar onder meer natuur- en milieueducatie wordt gegeven, is in 2015 geopend. Ook zitten er leslokalen voor praktijkonderwijs van Pro Assen. Kosten van het gebouw, dat vooral uit duurzame bouwmaterialen bestaat, waren 4 miljoen euro. Bouwbedrijf Jansman uit het Overijsselse Luttenberg voerde het project uit.

De aannemer heeft aangegeven niet voor de wateroverlast onder de grond verantwoordelijk te zijn, omdat de leemlaag achter het gebouw niet bij hen bekend was. Daarom heeft de gemeente, als eigenaar van het gebouw, deze waterlekkage zelf opgelost en betaald.