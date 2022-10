HPV-vaccins op in Gieten, ruim honderd mensen wachten voor de deur

In Gieten hebben vanmiddag ruim honderd mensen in de rij gestaan voor een HPV-vaccinatie, toen ze te horen kregen dat het vaccin voor die locatie op was.

De GGD is vandaag begonnen met een nieuwe ronde voor de HPV-vaccinatie, tegen onder andere baarmoederhalskanker. Om het zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, maken ze gebruik van een nieuw systeem. "Mensen kunnen nu hun eigen afspraak maken voor een vaccinatie. Daar is iets niet goed gegaan, waardoor de vaccins op waren", aldus een woordvoerder van GGD Drenthe.

Hoe het kan dat er te weinig vaccins waren is niet bekend. "Er is een foutje in het nieuwe systeem geslopen. Mensen uit heel Drenthe kunnen nu zelf een afspraak maken en ze kunnen nu zelf kijken waar ze hun vaccin halen en daar is iets niet helemaal goed gegaan."