Op vakanties wordt nog niet bezuinigd: Drentse vakantieparken vol

Ondanks de inflatie en duurdere energie zitten Drentse vakantieparken deze herfstvakantie vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe langs elf vakantieparken.

Bij De Huttenheugte in Dalen is deze herfstvakantie geen enkel huisje meer beschikbaar. Ook de Duitsers weten de weg naar Drenthe deze herfstvakantie net zo goed te vinden als anders. "We zien geen gekke bewegingen en we vinden het aantal boekingen niet tegenvallen. We zijn goed bezet", zegt Jeltsje Oostbeek, vervangend general manager.

Parc Sandur in Emmen, dat eveneens onder Center Parcs valt, is ook helemaal volgeboekt. Het is gissen waarom de bezetting gewoon op peil is. "Ik denk dat mensen vakantie belangrijk blijven vinden en daar dus niet op bezuinigen", aldus Oostbeek.

Ook bestedingen normaal

Je zou ook verwachten dat mensen vaker zelf koken en de horeca op het vakantiepark links laten liggen, maar niets is minder waar. "Ook sportactiviteiten en horecafaciliteiten doen het gewoon heel erg goed en het bedrag dat mensen besteden is niet lager dan normaal."

De meeste Drentse vakantieparken rekenen op dit moment geen energietoeslag, ook De Huttenheugte niet. Of die energietoeslag in de toekomst wel wordt berekend, is nog onduidelijk. "Dat is nu niet aan de orde. Wij hebben een vast contract. Misschien gaan we hogere kosten later wel doorberekenen. Maar we kunnen niet in de toekomst kijken, dus dat weten we nu nog niet."

Bij de acht Drentse vakantieparken van Landal Greenparks is het beeld vergelijkbaar. "Onze vakantieparken zitten vol, net als anders", zegt PR-manager Jeannette ten Kate. Ook Landal brengt geen energietoeslag in rekening. "Er zit een maximum aan wat mensen willen betalen voor een huisje", aldus Ten Kate.

Energietoeslag kan niet zomaar

En ook bij Hart van Drenthe in Zwiggelte is het net zo druk als anders. Parkbeheerder Peter Kuipers verwacht ook niet dat hier snel verandering in komt. Ook hier geen toeslag voor energie: "Sommige mensen boeken al in januari en dan kunnen we ze niet ineens confronteren met extra kosten. We moeten net als bij prijzen voor vliegreizen van tevoren transparant zijn over de kosten", zegt Kuipers.