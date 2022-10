Westerveld laat landelijke eis van 30 procent sociale huur varen

De gemeente Westerveld gaat niet proberen de landelijke eis om 30 procent van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen te laten bestaan, te halen. De gemeente noemt de eis onhaalbaar en wil inzetten op de bouw van een andere categorie woningen, zoals betaalbare koopwoningen.

Het percentage sociale huur in de vier grootste dorpen in de gemeente (Havelte, Vledder, Diever en Dwingeloo) ligt tussen de 18 en 23 procent. "Om de dertig procent in 2030 te halen moeten we alle plancapaciteit vanaf nu als sociale woning gaan realiseren. Dit laatste is niet realistisch voor een plattelandsgemeente als Westerveld."

In totaal streeft de gemeente naar 1000 extra woningen voor 2030. Dat kwamen de nieuwe coalitiepartijen bij de onderhandelingen overeen. Daarbij is een minimum van 750 woningen vastgesteld. "Woningcorporatie Actium heeft aangegeven in deze periode ongeveer 100 nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Dit zou neerkomen op een totaal van nog geen 10 procent van de te realiseren woningen", stelt de gemeente.

Accent verschuift

Toch verandert de gemeente Westerveld wel het accent in het plan voor de nieuw te bouwen huizen. Aanvankelijk was de gemeente van plan om de komende jaren meer in te zetten op tweekappers en vrijstaande woningen. Nu komt de nadruk op betaalbare huur- en koopwoningen te liggen.

Ook wijst de gemeente naast de vier grote dorpen een vijfde potentiële bouwlocatie aan. Hier komen 250 à 450 extra huizen te staan. Vermoedelijk gaat het hier over Dieverbrug. Daar heeft de gemeente Westerveld eerder over grote woningbouwplannen gesproken en er loopt een onderzoek.

De gemeente Westerveld is niet de enige Drentse gemeente met kritiek op de eis voor de sociale woningen. Ook andere gemeenten lieten eerder aan RTV Drenthe weten het een onhaalbaar doel te vinden. Bovendien vragen ze zich af of de behoefte aan sociale huur op het platteland wel net zo hoog is als in de stad.

Nog veel haken en ogen