Drents team voor het eerst naar NK zeismaaien

Het is voor het eerst dat er een heus Drents team naar het kampioenschap gaat. De meest ervaren man aan de Drentse zijde is Bert van Boven. De zeismaaier is al eens eerder Nederlands kampioen geworden, maar nu gaat hij de strijd aan met een Drents team. "Ik hoop dat we tot de tweede ronde komen. Kampioen worden we denk ik nog niet, maar in de toekomst gaan we daar wel voor", vertelt Bert.Op het kampioenschap worden de teams op zes punten beoordeeld. Onder andere de houding, het tempo en het gelijke maaien van de teams worden onder de loep genomen. Maar ook de netheid is belangrijk: "Er mag geen gras blijven staan, en het gras moet allemaal netjes aan de kant komen te liggen", verklaard Van Boven.Het NK vindt 31 augustus plaats in Elspeet.