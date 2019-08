Racen over Formule 1-circuits in Emmen: 'Droom die uitkomt'

Geen Formule 1 in Assen, maar scheuren over het circuit van Zandvoort of over de Redbull Ring in Oostenrijk kan vanaf volgende week donderdag gewoon vanuit Emmen.

In een pand aan de Hoofdstraat staan bij Sim Racing straks vijf racesimulatoren. "Maar er komen er als alles goed gaat nog drie bij", zegt eigenaar en initiatiefnemer Mark Lozeman.Het is voor Lozeman een droom die uitkomt. Zelf is hij groot racefan en zocht een plek waar hij tegen zijn vrienden kon racen. "Ik kon niet vinden waar ze dat concept aanbieden. Ik kwam in contact met iemand die simulatoren ontwikkelt."Het plan om een eigen racecafé in Emmen te beginnen werd werkelijkheid. "Dit is wel een droom die uitkomt. Vijf mensen kunnen hier tegen elkaar racen. En we willen ook bijvoorbeeld Formule 1-weekenden hier organiseren. Met vrijdags de trainingen, zaterdag de kwalificaties en de beste vijf mogen zondag dan tegen elkaar racen", lacht de initiatiefnemer."Alle banen zitten er in. Niet alleen Formule 1, maar ook Rally, DTM en karten kan ook nog. Het kan met een virtual reality bril op, maar ook met drie schermen om je heen. Net alsof je in een auto zit."Het racecafé is vanaf volgende week donderdag open.