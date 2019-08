RW Racing geeft Zwitser Raffin eenjarig contract

"Die samenwerking beviel aan beide kanten erg goed", zegt teammanager Jarno Janssen. "Wij waren onder de indruk van wat Jesko deed in die wedstrijden in Qatar, Argentinië en de VS. Niet alleen van de resultaten, die hij behaalde zonder de gedegen voorbereiding van het voorseizoen, maar ook van het commentaar dat hij had om de motorfiets te verbeteren.""Mijn doel was sowieso om terug te keren in de Moto2-GP’s", vertelt Raffin. "De samenwerking met NTS RW Racing GP aan het begin van dit seizoen was zo goed, dat ik geen enkele twijfel had toen 2020 ter sprake kwam. Ik ken het team, de mensen en de machine en ik ben heel blij met het vertrouwen, dat volledig wederzijds is. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen een succes van kunnen maken."De uit Zürich afkomstige Raffin neemt naar verwachting de plaats in van Steven Odendaal. Hij verving de geblesseerde Zuid-Afrikaan eerder dit seizoen. Raffin wordt dan bij het RW Racing Team een ploegmaat van Bo Bendsneyder, die over een contract beschikt tot eind 2020.