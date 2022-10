Stof de eclipsbril maar af, want de maan kruipt voor de zon

Haal de eclipsbril maar uit het vet, want vandaag kruipt de maan voor de zon. Vanaf 11.00 uur begint de gedeeltelijke zonsverduistering en die duurt tot ongeveer 12.45 uur. Het hoogtepunt van de zonsverduistering is om 12.05 uur.

Als het weer meezit moet hij in Drenthe goed te zien zijn. "Maar ook in Groningen en Friesland hoor", zegt Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen. "Ik ben geen weerman, dus ik weet niet hoe goed het te zien is, maar met regelmatige opklaringen kan je het wel zien."

De gedeeltelijke verduistering duurt in totaal zo'n twee uur. "Dat is een gemiddelde duur van zo'n verduistering", weet Jurriëns. "Het is niet zoals met een volledige verduistering die in totaal zeven minuten duurt, want nu kruipt de maan niet volledig voor de zon.".

Volgende in 2025

Het gaat volgens Jurriëns niet helemaal donker worden in Drenthe. "Maar als je met een eclipsbril naar de zon kijkt, dan zie je wel een hapje eruit."