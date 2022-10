Hond Maurice lijkt ongeneeslijk ziek, staakt wandeltocht en vliegt terug naar Erica

In de beginweken van de wandeltocht kampte Maurice al met klachten. Zijn baasjes dachten aan een virus. "Hij was steeds moe, maar je denkt: dat ligt vast aan de zwaarte van de tocht. Maar daarna begon hij over te geven en werd steeds magerder."

Maurice verblijft nu in een kliniek in Tirana. De mensen daar kunnen niet meer voor hem doen. Specialisten in Nederland ontfermen zich verder over het beestje. "Een vlucht boeken was nog moeilijk, want de hond moet onderin het vliegtoestel. Dat kon niet zomaar. Een vriend van ons haalt Monique en Maurice op van de luchthaven in Frankfurt. Monique zal dan alles op de hond zetten."