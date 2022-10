Collectie Brands mikt op volgend voorjaar voor start nieuwbouw

Als het goed is komen bezoekers van Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht tegen het einde van 2023 heel anders de Zuidoost-Drentse attractie binnen. Met een in het oog springende glazen corridor wordt de expositieruimte uitgebreid.

Voor wat lekkers te eten en te drinken kun je dan terecht in het gloednieuwe restaurant in de vorm van een klassieke koffiemolen. Na een jaar vertraging verwacht voorzitter Hank Peters de langverwachte schop het komende voorjaar in de grond te kunnen planten.

Inzet van innovatie

De plannen voor de uitbreiding werden vorig jaar al aangekondigd. De vergroting is bedoeld om de attractiewaarde van het museum een steuntje in de rug te geven. Naast de ver- en nieuwbouw, gaat Collectie Brands ook inzetten op virtuele realiteit of augmented reality.

Een innovatieve technologie die bezoekers straks in staat moeten stellen om bijna letterlijk het verleden binnen te stappen. Inmiddels is de vergunningsaanvraag de deur uit. Peters, die het nieuws aankondigde tijdens een symposium over het tienjarig bestaan van Collectie Brands, heeft er alle vertrouwen in dat de ingreep tijdig zal starten.

Dieptepunt

Het museum wil doorgroeien naar tienduizend bezoekers per jaar en de uitbreidingsplannen zijn onder meer bedoeld om dat streven te halen. "Maar toen kwam corona", verzucht Peters. Het museum trok in 2021 slechts 1200 bezoekers. "Een absoluut dieptepunt in ons bestaan."

Voor dit jaar laat de teller weer een stijgende lijn zien. "We koersen af op ongeveer 3500 mensen", schat hij. "We moeten het allemaal weer opnieuw opbouwen."