Ajax-coach Ten Hag: FC Emmen gaat weer veel punten pakken

FC Emmen Rood Wit TV met een voorbeschouwing op Ajax - FC Emmen

"En ik verwacht dat ze ook dit jaar weer veel punten zullen gaan halen."De oefenmeester vervolgt: "Natuurlijk moeten wij van eigen kracht uitgaan, maar je wil ook weten waar hun zwaktes liggen. Dat is wel lastig, omdat je een aantal spelers niet kent, maar ik denk dat we voldoende weten."Ajax speelt dinsdag de belangrijke returnwedstrijd, voor een plek in de play-offs, tegen PAOK Saloniki. De heenwedstrijd eindigde in 2-2, waardoor de Amsterdammers dinsdag vol aan de bak moeten. Desondanks wil Ten Hag tegen FC Emmen geen spelers sparen. 'We moeten nog steeds het team in het ontwikkelingsproces zetten. We zijn nog maar heel kort bij elkaar, dan richt je je gewoon met alle focus op de eerstvolgende tegenstander. Het gaat nu gewoon om Emmen, daar richten we ons helemaal op."Ajax verloor vorige week, in de eerste competitieronde, twee punten tegen Vitesse. In Arnhem werd het 2-2. FC Emmen verloor met 1-0 van FC Groningen.Ajax - FC Emmen is morgenavond live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 19.30 uur. De wedstrijd om 19.45 uur.