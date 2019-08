Wolvenexperts: Geen jonge wolf maar wolfhond bij Drentse grens

De vermeende wolf die werd gespot in het Groningse Alteveer, enkele kilometers over de provinciegrens bij het buurtschap Eerste Dwarsdiep, blijkt geen wolf te zijn. Dat zegt Wolven in Nederland, dat betrokken is bij het registreren van de meldingen van deze dieren.

De 'wolf' werd vanmiddag vastgelegd op video. Pim Lollinga van Faunavisie Westernieland liet aan RTV Noord weten dat het 'met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' om een wolf gaat. "Ik heb deze video vergeleken met andere filmpjes en het is 95 procent zeker een wolf. Een jonge teef van één à twee jaar oud. Ze is heel tenger. De zwarte punt en het witte gezichtje verraden haar een beetje."Maurice La Haye en Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland staan lijnrecht tegenover Lollinga. "Aan onder meer de oren en de borstkas is duidelijk te zien dat het niet om een wolf gaat", stellen zij. Het gaat volgens Wolven in Nederland in dit geval om een wolfhond.In Drenthe komt de wolf de laatste jaren wel regelmatig voor. In de buurt van Meppen net over de Duitse grens leeft bovendien een wolvenroedel.