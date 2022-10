Warme oktobertemperaturen verwacht deze week: haalt Drenthe de 20 graden?

"Het zijn veel te hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Maar misschien is het ook wel een beetje lekker." Dat zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag over deze week.

Voor vandaag is de verwachting dat de temperatuur uitkomt rond de 17 graden. "Het is een vriendelijk weerbeeld", zegt Van der Zwaag. "Er zijn vanochtend wat stapelwolken die zich wat uitsmeren. Tussendoor is er af en toe zon. Vanmiddag is de zon vaker te zien."

Wordt steeds iets warmer

De temperatuur loopt in de loop van de week steeds iets op. "Dat gaat heel gestaag." De hoogste temperatuur wordt vrijdag verwacht. De warmste temperatuur ooit gemeten op 28 oktober is 19,5 graden. Het is mogelijk dat dat 'hitterecord' eraan gaat. "We komen in ieder geval in de buurt van de 20 graden."