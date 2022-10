Coevorder schrijver van jarige Donald Duck: 'Die eigenwijze eend houdt het nog wel even vol'

Roozen schrijft bijna elke maand een verhaal voor het blad. Vaak moet het verhaal over een bepaald onderwerp of thema gaan, zoals dierendag of de herfst, maar verder heeft hij de vrije hand. Te tijdelijke onderwerpen zijn geen optie, want de verhalen worden vaak een halfjaar voor publicatie geschreven. Dus of Donald last heeft van de inflatie zullen we niet weten. "Maar we kunnen bijvoorbeeld wel een verhaal bedenken dat het geld van oom Dagobert niks meer waard is."