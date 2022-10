Uitslag Wat vind jij: Bijna iedereen vindt vragen om interieurfoto's schending van privacy

De deelnemers van Wat vind jij zijn het in een overtuigende meerderheid eens: vragen om interieurfoto's is een schending van de privacy.

Inwoners in Twente en van verschillende gemeenten in Noord-Brabant kregen dat verzoek, omdat ambtenaren dan beter de waarde van je woning kunnen bepalen. Zo schrijft RTV Oost dat tal van inwoners is gevraagd foto's van de badkamer en wc op te sturen. En dat stuit op veel weerstand.

Zo wil een meerderheid van de gemeenteraad in Twente dat de gemeente daarmee stopt. En ook de Autoriteit Persoonsgegevens volgt die ontwikkeling. In De Telegraaf meldt een woordvoerder dat de gemeente alleen in uitzonderlijke gevallen achter de voordeur mag kijken. "Als het strikt noodzakelijk is."