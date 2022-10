Beilen heeft er twintig nieuwe voetbalscheidsrechters bij

Het initiatief kent zijn oorsprong bij het bewegingsonderwijs, vertelt Robert Beute, docent lichamelijke opvoeding. "We wilden ze meer meegeven dan een diploma, dus bedachten we wat belangrijk is. Beter zijn in bewegen, of andere kwaliteiten meegeven zoals leidinggeven en organiseren. Dus toen kwamen we uit bij scheidsrechteren en hebben we de KNVB en plaatselijke voetbalverenigingen benaderd."