Schaatsen kunnen na twee jaar uit het vet: Emmen On Ice is terug

Na twee jaar corona-ellende kunnen de ijzers (of houtjes) straks weer ondergebonden worden: ook Emmen On Ice maakt na twee jaar afwezigheid zijn rentree. Van 1 december tot 8 januari is een deel van het Raadhuisplein weer veranderd in een grote ijsbaan.

Volgens Richard de Groot van het organiserende No Limit Events wordt er in de derde week van november gewerkt aan een zevenhonderd vierkante meter grote ijsvloer nabij het Atlas Theater. "Daarnaast plaatsen we een horeca-etablissement van ongeveer vierhonderd vierkante meter. Alles bij elkaar dus een flinke oppervlakte", aldus de organisator.

De Groot is blij dat Emmen On Ice na twee jaar afwezigheid weer terug van weggeweest is. Vorig jaar leek het evenement ook door te gaan, maar moest op het laatste moment alsnog de stekker er uit. "De dag voor de opbouw dronken we er al een borrel op. Maar toen kregen we alsnog te horen dat het niet door kon gaan."

Curling

Die teleurstelling heeft De Groot inmiddels lang en breed achter zich gelaten. Net zoals tijdens de laatste editie in 2019 wordt er weer een curlingwedstrijd gehouden. "Inmiddels hebben 168 teams zich aangemeld: een absoluut record. Op sociale media roeren mensen zich ook."