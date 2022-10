Gemeente Assen onderzoekt veiligheid fietsers na proef met fietsstroken

De gemeente Assen doet onderzoek naar de veiligheid van fietsers op een knelpunt in het centrum van de stad. Een onderzoeksbureau gaat met fietsers in gesprek om te kijken of ze zich veiliger voelen na het aanleggen van fietsstroken op de Zuidersingel.

De route van het Kerkplein via de Zuidersingel naar de Oostersingel staat bekend als druk punt. Fietsers delen de weg met auto's, bussen en vrachtwagens. Ook zijn er meerdere zijstraten waaraan voorrang verleend moet worden.

Witte stippen

Langs de route zijn eerder dit jaar suggestiestroken geplaatst om fietsers een plek te geven op de weg. Ook werden twee nieuwe zebrapaden geplaatst bij het kruispunt op het Kerkplein.

De stroken wijken af van de standaard fietsstroken. Zo is er gebruikgemaakt van witte stippen in plaats van strepen en hebben ze geen afwijkende kleur ten opzichte van de baan voor auto's. "Hier is voor gekozen omdat het een smalle straat is en de auto's anders te weinig ruimte krijgen", legt Peter Veltman, fietsverkeersambtenaar van de gemeente Assen, uit.

Met de enquête onderzoekt de gemeente of fietsers een veiliger gevoel krijgen door de maatregel. "We verwachten dat fietsers hierdoor meer plek krijgen op de rijbaan en auto's meer voor ze aan de kant gaan", vertelt Veltman.

Ook brengt de gemeente verkeersstromen op de route in kaart. Zo zijn er voor een periode camera's opgehangen op kruispunten en wegen. "We kijken hoe druk het is, waar de auto's vandaan komen en heengaan en onderzoeken hoe hard de auto's rijden", vertelt een van de onderzoekers.

'Het is doodeng'