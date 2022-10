Lange rij voor ophalen van HPV-vaccinatie in Assen: 'Vrij grote doorloop'

Een lange rij in een winkelstraat in de wijk Kloosterveen in Assen. Niet omdat winkels producten gratis weggeven, maar er staat een lange rij voor het halen van de HPV-vaccinatie.

Gisteren was het ook al druk in Gieten. Toen stonden ruim honderd mensen in de rij in Gieten voor het ophalen van dat vaccin. Die rij ontstond omdat het vaccin op was. Foutje, aldus de GGD. Een fout in een nieuw systeem waarmee gewerkt wordt. Mensen kunnen namelijk hun eigen afspraak maken voor een vaccinatie. En daar is iets mee fout gegaan. De GGD beloofde beterschap en ging ervan uit dat het niet nog een keer zou gebeuren.

'Heel vervelend'

Maar vandaag dus weer een rij. Dat komt alleen niet omdat de vaccins op zijn. Waar het wel door komt, dat weet een woordvoerder van de GGD niet. "Het is heel vervelend voor de mensen in de rij," De rij was vrij snel opgelost, aldus de woordvoerder. "Er kunnen daar honderd kinderen per kwartier geprikt worden. In de rij staan veel kinderen met ouders. Met zoveel prikken is er een flinke doorloop, en lost de rij vrij snel op."