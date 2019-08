Mariska Koning (15) uit Assen Europees kampioen field archery

Behalve de tegenstand in haar eigen categorie, schoot ze ook nog een paar jongens en wat vrouwen bij de volwassenen 'naar huis'.De overwinning op het EK field archery in het Gelderse Doorwerth is de grootste in haar nog korte carrière. "Ik win wel vaker toernooien, maar dat zijn kleine toernooitjes. Dit was mijn eerste grote toernooi." Toch zit er een nog grotere uitdaging aan te komen voor de jonge boogschutter. "Ik heb me ook gekwalificeerd voor het WK in Estland."Bij field archery lopen deelnemers over een parcours met bossen, heuvels en open veld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de handboogschutters op de Olympische Spelen die altijd op een vlak parcours staan of in een hal. Ook wordt minder gebruik gemaakt van hulpstukken zoals een vizier of een zogenoemde stabilisator.Veldboogschutters moeten sowieso meer rekening houden met de omstandigheden. Bij het schieten in een bos of een heuvelachtig landschap heb je te maken met licht, schaduw, maar ook de wind. "Alles kan je tegenzitten, maar alles kan ook meevallen."