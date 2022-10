Noordenveld terug van drie naar één gemeentewerf, gebouwd met wc's uit de bajes

In Roden is vanochtend de eerste heipaal van een nieuwe gemeentewerf geslagen. Aan de Ekkelkamp moet naast een gemeentewerf ook een 'grondstoffenstraat' komen, waar afval beter gescheiden moet worden.

Volgens de gemeente is zo'n nieuwe werf die voldoet aan de huidige tijd hard nodig. Een gemeentewerf is de plek waar auto's van de gemeente staan en waar werknemers samenkomen, voor en na hun dienst.

Ook een nieuwe milieustraat is welkom. Teamleider beheer Jan Louwes geeft een voorbeeld: "Nu komt een fiets op het brengstation bij het oud ijzer, terwijl er vaak wel tien verschillende soorten materialen aan zitten. Bij het nieuwe brengstation kunnen we dat beter scheiden."

Van drie werven naar één

Louwes vindt het belangrijk dat het personeel van de gemeente wordt meegenomen in het proces van de bouw. "Door ze te laten zien hoe het ervoor staat, maak je het beeldend. Van tekeningen worden ze niet wijzer, je moet het laten zien", zegt hij wijzend op de mannen van de buitendienst.

Dat het er volgens een van de werknemers wat klein uitziet, is volgens Louwes gezichtsbedrog. "Het is groter dan de gemeentewerf en het brengstation nu zijn", zegt hij. "Zo krijgen we hier een parkeerterrein waar al zeventig auto's komen te staan. Die zullen niet de hele dag af- en aanrijden. Het zwaartepunt zit 's ochtends en aan het eind van de middag."

Met de bouw van één nieuwe gemeentewerf in Roden, kan afscheid worden genomen van de werven in Peize en Norg. Dat wil niet zeggen dat de werknemers van de groenploeg die nu in andere dorpen zitten, voortaan eerst naar Roden moeten rijden bij aanvang van hun werkdag. "In Norg komt de ploeg 's ochtends samen in de Brinkhof, in Peize zoeken we nog naar een geschikte plek", zegt Louwes. "En de mensen die werken rond de begraafplaats in Roden hebben daar een keet staan."

'Geen verrijking'

Bas de Jager van Ondernemerscontact Noordenveld (OCN) staat met een dubbel gevoel bij de openingshandeling. Begin vorig jaar riep hij namens ondernemers in de buurt de gemeente op om een andere locatie te zoeken. "Wij vonden en vinden dit geen verrijking van een industrieterrein", zegt De Jager. "Hier hadden ook mooie ondernemingen met nieuw personeel kunnen komen."

Wel voelt De Jager zich gehoord. "Sinds vorig jaar is ons contact met de gemeente een stuk beter geworden. Noordenveld is ons in een aantal zaken tegemoet gekomen."

Eén van die zaken is de verkeersveiligheid rond de Ekkelkamp. Ondernemers vrezen een flinke verkeerstoename die tot meer ongelukken kan leiden. "De provincie is nu bezig om een rotonde aan te leggen aan de noordkant van Roden, op de N372", zegt De Jager. "Daar wordt het in ieder geval al een stuk veiliger van. Verkeersstromen vanaf de gemeentewerf gaan straks meteen links de ring op, zodat het geen extra belasting voor het industrieterrein oplevert."

Hergebruik

De gemeentewerf in Roden wordt zoveel mogelijk 'circulair' gebouwd. Dat wil zeggen dat materialen uit andere gebouwen in Roden een tweede leven krijgen. "We hebben bijvoorbeeld een wand uit het oude gemeentehuis van Dokkum, die hier komt te staan", zegt uitvoerder Pieter Hellinga van Dijkstra-Draisma, de partij die de gemeentewerf bouwt. "Verder hebben we wc's uit een voormalige gevangenis. Welke dat is, is me even ontschoten. Ik herken ze in ieder geval niet."