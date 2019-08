'Wolf' van Alteveer heet Donya

Ze denken weleens dat er wolven rond het huis lopen, maar het zijn gewoon honden Erko Rijks

"Die is even ontsnapt", zegt Rijks tegen RTV Noord . "Ik zag meteen op de video dat het op het erf van de overburen was en dacht: dat moet onze hond wel zijn."Er ontstond wat discussie over de 'identiteit' van het dier. Pim Lollinga van Faunavisie Westernieland zei bijna zeker te zijn dat het een wolf was. Wolven in Nederland, de organisatie die betrokken is bij de registratie van 'wolvenmeldingen' liet gisteren weten daar anders over te denken. "Aan onder meer de oren en de borstkas is duidelijk te zien dat het niet om een wolf gaat", zeiden zij.De hond van de familie Rijks wordt ook in de buurt weleens voor een wolf aangezien. "De meeste mensen hier weten dat we al jaren van die wolfshonden hebben", zegt Rijks. "Ze denken weleens dat er wolven rond het huis lopen, maar het zijn gewoon honden."In en om Drenthe komt de wolf de laatste jaren regelmatig voor. Zo leeft vlak over de Duitse grens bij Meppen een wolvenroedel.