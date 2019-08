Panlatvissen in Nieuw Moscou draait om de gezelligheid: 'Beetje bier drinken, beetje vissen'

De grootste die ik heb gezien, was er één van 92 centimeter Seine de Ruiter

Organisator Seine de Ruiter en zijn buurman hebben hun tuin en vijver ter beschikking gesteld. "Het is een echt buurtfeest", vertelt Siebe trots. Een deelnemer krijgt een lat die normaal onder een dakpan ligt, legt hij uit. Daaraan wordt visdraad met dobber en haak vastgebonden en op deze manier wordt er gevist. Alle vissen die iemand vangt worden qua lengte bij elkaar opgeteld en degene die de meeste centimeters heeft, wint.Panlatvissen is iets wat De Ruiter met de buren heeft bedacht. "Het begon als een grap. We visten vroegen met buren bij een forelvijver, maar die werd gesloten." Onder het genot van een biertje kwamen de buren met dit idee. "We begonnen met dertig man, nu zijn er bijna tachtig mensen die meedoen. Het is een groot evenement geworden."Het doel van vandaag is de gezelligheid en de saamhorigheid, legt de organisator uit. "Mensen kijken er al weken naar uit en ze hebben zich vroegtijdig opgegeven." Later op de middag, na de prijsuitreiking, is er nog een groot feest met een barbecue.Gemakkelijk is het niet, vindt Gerda Schonewille. "Zo'n plank is veel te zwaar. Een hengel is lekker rond en licht, maar dit is gewoon echt zwaar. Het valt mij tegen." Ze vist samen met haar man. Het leek haar ook erg leuk om mee te doen. "Ik heb er ééntje gevangen. Dertien centimeter", lacht ze trots. "Ik vind de maden wel vies. Het kriebelt, ik vind het maar niets. Mijn man doet de maden aan de haak. Maar verder is het leuk. Vanavond gaan we nog lekker barbecueën met elkaar."Rond de vijver en de sloot zitten de bijna tachtig deelnemers op hun stoel te vissen. Elke keer als er een vis wordt gevangen, dan gaat de bel. In het eerste half uur gaat het hard. Waar de één een kleine vis van tien centimeter heeft gevangen, heeft de andere al meerdere vissen uit de sloot weten te halen. De langste wordt rond een uur of drie uit het water gehaald: 28,5 centimeter. "Ze kunnen nog groter worden", lacht de buurman van Seine. "De grootste die ik heb gezien, was er één van 92 centimeter."Voor Stefan -die ook wel de poedel genoemd wil worden- gaat het meer om het feest, dan om het vissen. "Beetje bier drinken, beetje vissen. Zo lijkt het net alsof we echte vissers zijn, maar dadelijk barst het feest echt los. Dan wordt er bier gedronken." Na ruim een uur vissen heeft Stefan één vis gevangen. "Tien centimeter, maar dat is beter dan niets!"