Raadzaal Exloo kreeg bescheiden omvang in 2002 wegens uitzicht buurvrouw

Volgens Bruintjes was het in 2002 nog niet te krap in de raadzaal. "Toen hadden we een monistisch stelsel en waren wethouders nog lid van de gemeenteraad." Toen in maart 2002 de wet dualisering gemeentebestuur werd ingevoerd, betekende het dat wethouders geen onderdeel meer uit zouden maken van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft sindsdien bestuurlijke en uitvoerende taken. De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend.

"Ja, dat gemeentehuis was net af toen die wet is ingevoerd. Toen moesten er ineens vier stoelen bij voor het college. Het werd toen wel krap, want de raadzaal is niet zo groot met die langwerpige ellips-vorm."

Het gebouw is in 2002 als een soort schil om het bestaande gebouw, van de voormalige gemeente Odoorn, heen gebouwd. "Veel mensen denken dat het gebouw in Exloo een nieuw gebouw is, maar dat is niet zo. Er is destijds een onderzoek geweest: gaan we uitbreiden in Borger, uitbreiden in Exloo, of een nieuw gemeentehuis bouwen? Vanuit kostenoverwegingen is ervan afgezien om een nieuw gemeentehuis te bouwen. En Exloo had de meeste ruimte, dus is ervoor gekozen om destijds het gemeentehuis te verbouwen en uit te breiden."

'Duurzaamheid was destijds niet het allergrootste item'

Nu staat het gemeentehuis aan de vooravond van een nieuwe metamorfose. Het college vraagt de gemeenteraad om hier miljoenen euro's voor vrij te maken. Daarnaast moet het gebouw verduurzaamd worden. Ook zijn de werkplekken sterk verouderd. "Ik kan me de opmerkingen wel voorstellen, maar we zijn nu twintig jaar verder", zegt Bruintjes. "De tijd tikt ook door. De inzichten veranderen en duurzaamheid was niet het allergrootste ding in die tijd."