De klok gaat weer achteruit: ruimte voor de duisternis tijdens de Nacht van de Nacht

Op het bedrijventerrein aan de zuidkant van Assen, dat nog in ontwikkeling is, telt Reinder Hoekstra het aantal lantaarnpalen. De directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe maakt zich zorgen om de grote hoeveelheid kunstmatig licht. "Gigantisch veel lantaarnpalen, en daarnaast ook een tankstation met enorm veel reclame met licht- en een reclamemast in opbouw", somt Hoekstra op. "Verlichting is prima, maar als het allemaal heel uitbundig wordt en we doen het in heel Drenthe, dan houden we geen duisternis meer over."