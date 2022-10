D66 Emmen: 'Onderzoek welke wegen naar 30 kilometer per uur kunnen'

Het college van Emmen moet onderzoeken op welke wegen binnen de gemeente Emmen de maximumsnelheid verlaagd kan worden naar 30 kilometer per uur. De Emmer fractie van D66 dient hiervoor donderdag een motie in. Volgens fractieleider Joey Koops leeft de wens onder meer bij inwoners van de wijk Emmerhout.

Volgens Koops is er door wijkbewoners bij de fractie aan de bel getrokken over onveilige situaties binnen sommige straten. Binnen diverse woonerven en zijwegen geldt al een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar niet op de verbindingswegen waar zij op aansluiten. Daar mag 50 kilometer per uur worden gereden.

Koops: "Vanuit de Laan van het Kinholt en de Laan van de Marel hebben wij signalen ontvangen dat dit niet prettig is. Bewoners die vanuit de woonerven komen, hebben vaak slecht zicht op die doorgaande weg. Het ontbreekt er aan haaientanden en drempels. Automobilisten kunnen er in principe zo hard rijden als ze willen."

Een reden om 50 kilometer per uur te rijden op bepaalde wegen in Emmerhout en Angelslo, heeft te maken met de buslijnen die er vroeger reden. "Nu die dienstregeling in beide wijken is geschrapt, is dat geen argument meer."

Onderzoek