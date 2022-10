Stadslichtfestival Hoogeveen gaat, iets aangepast, voor herkansing

Het centrum van Hoogeveen wordt in december een weekend lang omgetoverd in een kerstmarkt met lichtspektakel en muziek tijdens het Stadslichtfestival. Door de coronamaatregelen moesten de plannen vorig jaar de ijskast in, maar ze zijn ontdooid en klaar voor gebruik. De grote blikvanger ontbreekt alleen wel dit jaar.

De Hoogeveense Hoofdstraat moet op 16, 17 en 18 december niet onderdoen voor pak 'm beet de aanloop naar kerst in Münster, Keulen of Wenen. Zij het in bescheidener formaat. "De kerstmarkt bestaat uit luxe huisjes als stands, die worden voor de helft verhuurd aan lokale middenstanders en de andere helft aan andere partijen die gespecialiseerd zijn in kerstmarkten", legt bestuurslid Albert Jan Vos van Binnenstad Hoogeveen uit.

Meer vermaak

Naast kraampjes met eten en drinken (glühwein) en kerstprullaria is er entertainment en klinkt er muziek. Vos: "Op het kerkplein komt een grote show met licht, geluid en video. De kerk gaan we daarbij als object gebruiken. Het wordt een spectaculaire show van vijf tot tien minuten die telkens herhaald wordt."

De noordkant van de Hoofdstraat wordt aangesloten op het winterbierfestival. "Daar verwachten we duizend tot tweeduizend bezoekers. Daar is muziek en er is een feesttent." Wie na de kerstmarkt nog niet toe is aan een biertje kan gaan shoppen, op vrijdag en zaterdag is er koopavond en ook op zondag zijn de winkels open.

Opvolger Noorderlichtjesparade

Het kerstlichtjesfeest in het centrum is de opvolger van de Noorderlichtjesparade, een evenement dat jarenlang massa's mensen naar Hoogeveen trok om een optocht van praalwagens te bewonderen. Nadeel was dat veel bezoekers na tijd al gauw weer huiswaarts keerden, waardoor de ondernemers in het centrum nauwelijks profiteerden.

"De wagens werden gemaakt door instellingen, buurten en verenigingen. De deelname liep hard achteruit en dus moest je wagens gaan huren", legt Vos uit. Volgens de binnenstadorganisatie werd daarmee al de ziel uit het evenement gehaald en werd het zo nog duurder ook. De parade verdween, wel werd er geld uitgetrokken om het centrum van nieuwe sfeerverlichting te voorzien. En ook die wordt van stal gehaald, en in tijden van hoge stroomprijzen blijkt dat een goede investering te zijn geweest. "Dat is allemaal ledverlichting, dus het verbruikt veel minder dan de oude. Wel hebben we de brandtijden iets bijgesteld, ze gaan later aan en vroeger uit."

Om in coronatijd toch weer wat te kunnen bieden, werd vorig jaar gekeken naar een doorstroomevenement. "We zetten iets stils neer waar het publiek langs kan, dat was corona-proof", zegt Vos. "Maar uiteindelijk mocht dat ook niet."

Reuzenrad

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Een gigantisch reuzenrad had vorig jaar de grote blikvanger moeten worden, maar 's lands grootste reuzenrad is niet meer beschikbaar nadat de eigenaar 'm heeft verkocht in het buitenland. Een kleinere ziet Vos niet meteen zitten en dus wordt gedacht over een alternatief. "Daar zoeken we nog een andere invulling voor."