'Drenten' niet Drents genoeg, Huus van de Taol gaat Lidl helpen

Volgens Bert Rossing, van het Huus van de Taol, spreekt Klaasen geen Drents. "Het is niet één van de Drentse varianten, maar gewoon een dialect. Misschien is dit de eerste aanzet."

Hij geeft aan dat de supermarktketen bij het Huus heeft aangeklopt om bij vervolgspotjes toch écht Drents te laten horen. "Ze willen onze hulp daarbij", aldus Rossing. "Ze gaan dus nu op cursus." Dat er momenteel wat ophef over de reclame van Lidl is, is volgens Rossing niet de reden dat het Huus van de Taol is ingeschakeld. "Nee, ze klopten al bij ons aan voordat het eerste spotje te zien was."

Volgens Lidl hebben ze het Huus van de Taol ingeschakeld omdat er binnenkort meer acteurs te horen zijn in hun reclamespotjes die niet in Drenthe hebben gewoond. Zelf heeft Klaasen in zijn jeugd enige tijd in Drenthe gewoond. Volgens Lidl spreekt Klaasen momenteel "het accent dat hij in zijn tijd in Drenthe ook gebruikt heeft".