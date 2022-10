Laatste aardkundig monument onthuld: 'Je weet niet wat de toekomst brengt'

De Drentse ondergrond kent een rijke geschiedenis. Zo ook een bijzondere heuvel in de bossen van Ruinen. Vandaag werd daar het dertiende en laatste Aardkundig Monument van de provincie onthuld.

Wie langs de heuvel in de bossen tussen Ruinen en Echten loopt, ziet op het eerste gezicht een gewoon stuk grond. Toch is deze plek, de 'smeltwaterheuvel', uniek. "Deze heuvel is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, minimaal 130.000 jaar geleden", vertelt ecoloog bij provincie Drenthe, Hans Dekker. "In het dikke ijspakket dat toen over Drenthe schoof, lagen stenen en soorten grond. Toen het ijs smolt, bleven bulten grond met stenen achter in het landschap."

'De mooiste en leukste'

Drenthe kent achttien van dit soort heuvels. Het dorp Fluitenberg ligt op zo'n heuvel en ook in Braamberg is er één te vinden. "Maar dit is de mooiste en leukste", besluit Dekker. "Want deze ligt in een prachtig gebied in het bos, waar je allerlei soorten plantengroei tegenkomt."

Bodem onder de aandacht brengen

Aardkundige monumenten vertellen iets over de ontstaanswijze van een gebied. De provincie wil met deze monumenten de bijzondere bodem onder de aandacht brengen. "Ik denk dat het goed is om te weten hoe de geschiedenis in elkaar zit en zich heeft ontwikkeld. De bodem laat dat op een bijzondere manier zien", vindt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

De Wolden was de enige Drentse gemeente die nog geen aardkundig monument had. In totaal zijn er dertien in de provincie. Elke gemeente heeft nu een eigen monument, en gemeente Noordenveld telt er zelfs twee. Maar of de smeltwaterheuvel echt de laatste is, valt nog te zien. "Je weet nooit wat er in de toekomst nog gaat gebeuren", lacht Stelpstra.