Boeren experimenteren met Afrikaantjes om aaltjes te bestrijden

Afrikaantjes telen om aaltjes in landbouwgrond te bestrijden in plaats van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Akkerbouwer Dirk Jan Beuling uit 1e Exloërmond experimenteert ermee. Voor dat soort experimenten - voor een meer natuur-inclusieve manier van landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën - is opnieuw subsidie beschikbaar.

Boeren in de Veenkoloniën kunnen plannen indienen om te experimenteren met landbouwvormen die beter zijn voor de natuur en biodiversiteit. Per experiment is 25.000 euro beschikbaar. Het geld komt van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw die de noordelijke provincies met het kabinet hebben gesloten.

Afrikaantjes tegen aaltjes

Dirk-Jan Beuling in 1e Exloërmond heeft op een slimme manier met zo'n subsidie al een paar experimenten aan elkaar gekoppeld. Beuling: "Ik had een stuk land en ik schok ervan hoeveel aaltjes erin zaten." De meeste aaltjes zijn nuttige bodembewoners die leven van bacteriën, schimmels of insecten. Maar een aantal soorten veroorzaken plantenziekten zoals aardappelmoeheid.

"In samenwerking met een melkveehouder heb ik eerst een gemengde teelt van gerst en erwten gedaan. Die beiden zijn ingekuild tot veevoer. In de erwten zit veel eiwit en in het gerst zit een voedingswaarde die voor 70 procent de voedingswaarde van mais haalt", zegt Beuling. Dat is experiment één en geen gesjouw met eiwitten en veevoer van ver.