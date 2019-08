Ajax maakt er weer vijf tegen FC Emmen

Door de nederlaag staat FC Emmen na twee duels nog steeds op 0 punten. Volgende week zaterdag wacht de volgende klus, om 20.45 uur, tegen SC Heerenveen.Het had heel snel kunnen gaan in Amsterdam, maar uiteindelijk hield FC Emmen toch nog best lang stand bij de regerend landskampioen. In de 27e minuut schoot Donny van de Beek toch de verdiende 1-0 achter Telgenkamp, die na één minuut een schot van David Neres tegen de paal zag gaan en een paar minuten later een inzet van diezelfde aanvaller verijdelde.FC Emmen was logischerwijs de onderliggende partij, maar kreeg in de eerste helft toch wel wat mogelijkheden om in de omschakeling gevaarlijk te worden. De meeste dreiging van FC Emmen kwam van Nicolai Laursen, maar tot twee keer toe strandde een veelbelovende aanval bij een uitglijdende Marko Kolar. Aan de andere kant ontsnapte Emmen voor rust diverse keren aan een tweede treffer, vooral omdat Ajax slordig was in de eindpass en teveel door het midden gevaarlijk probeerde te worden.Alle goede bedoelingen van FC Emmen konden na rust al vroeg de prullenbak in. Ziyech profiteerde dankbaar van te gemakkelijk balverlies van Jafar Arias (tegen Ajax centrumspits, terwijl Kolar vanaf de linkerflank kwam) en schoot de 2-0 binnen. Daarna leek Ajax het wel prima te vinden met het oog op de belangrijke wedstrijd van dinsdag in de voorronde van de Champions League tegen PAOK. Toch kreeg Emmen nog drie goals om de oren. Die van Dusan Tadic was een cadeautje, de eerste van invaller Klaas Jan Huntelaar een fraaie spitsen goal en diens tweede treffer had nooit goedgekeurd mogen worden. De spits van de Amsterdamse club scoorde fraai, nadat Telgenkamp de eerste inzet nog keerde, maar stond bij de pass vanaf het middenveld toch echt buitenspel.