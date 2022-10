Circulaire aanjagers van NICE zijn nog lang niet klaar in Drenthe

Drenthe blijft circulaire economie aanjagen. Het provinciebestuur wil 750.000 euro steken in de voortzetting van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE). NICE moet verder als NICE MOVES waarin Drentse midden- en kleinbedrijven geholpen worden om meer circulaire producten te ontwikkelen en te gebruiken in hun productiewijze. Ook moeten meer studenten opgeleid worden tot specialisten in de circulaire economie.

Circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Bij NICE werken studenten samen met een professioneel team aan vraagstukken uit de praktijk, waarbij ze onderzoek doen en verrassende circulaire oplossingen aandragen.

"Denk bijvoorbeeld aan de circulaire huizen die in Meppel zijn gebouwd. Daar is van geleerd in materiaalgebruik en wordt nu geleerd hoe het zit met onderhoud", legt gedeputeerde Henk Brink uit. Als de huizen ooit af zijn dan moeten alle materialen weer kunnen worden hergebruikt. Het idee komt deels uit de koker van NICE.

Materiaalhub

Brink: "Net als de materiaalhub in Hoogeveen van sloopbedrijf Bork." Bork bouwde de gebouwen voor de hub zelf van materialen afkomstig van eigen sloopprojecten. Daar waar dit niet mogelijk was is gebruik gemaakt van materialen met hergebruikgarantie. Met vijf studenten van NICE zoekt de sloper nu aan aantal dingen uit. Zo wordt uitgezocht of er een afzetmarkt voor gebruikte hardhouten deuren is. Ook wordt er gekeken of er een mogelijkheid is voor een sociale werkplaats binnen de hub van Bork zelf en kijken ze naar wat de waarde van circulaire materialen voor interieurbouwers is.

NICE bemoeit zich ook flink met Drenthe Woont Circulair. Dat in 2018 opgerichte samenwerkingsverband van acht Drentse woningcorporaties en vier strategische partners, waaronder NICE, willen voor elkaar krijgen om in 2040 in Drenthe alle huizen circulair te bouwen of te verbouwen.

NICE is nog niet klaar

Sinds de oprichting in 2019 heeft NICE onder de noemer NICE Matters gewerkt aan diverse circulaire vraagstukken van overheden, kennisinstellingen en ondernemers. Er zijn bijna 80 Drentse midden- en kleinbedrijven betrokken geweest bij 21 innovatietrajecten. Samen met 265 andere bedrijven en meer dan driehonderd mbo,- hbo- en wo-studenten is gewerkt aan innovaties die de circulaire economie in Drenthe stimuleren.