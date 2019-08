Dick Lukkien: We moeten snel leren om punten te pakken

Ajax maakt er weer vijf tegen FC Emmen

"Na rust leden we te vaak en te gemakkelijk balverlies. We moeten beseffen wat bepaalde situaties vragen."Op de 5-0 nederlaag was weinig af te dingen, vooral omdat Emmen in de tweede helft veel te veel fouten maakte en ook conditioneel (volgens Lukkien) niet bij machte was om Ajax in de slotfase van een vierde en vijfde treffer te houden. Pech was wel dat invaller Huntelaar zijn vierde treffer maakte terwijl Emmen door een blessure van Glenn Bijl met tien man stond en de Ajax-spits bij zijn tweede goal buitenspel stond."Toch was het wel schrikken dat we, terwijl we zelf mochten aftrappen, binnen een minuut op achterstand hadden kunnen komen. Gelukkig voor ons raakte Neres de paal. Toen na een minuut of tien de storm wat ging liggen kregen we kansen om gevaarlijk te worden, maar deden we het niet goed in de omschakeling. Verkeerde keuzes en twee keer wegglijden van Kolar zorgde ervoor dat we niet gevaarlijk werden."