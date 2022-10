Extra opvang asielzoekers in gemeente Westerveld

Het aantal opvangplekken komt bovenop de 115 asielzoekers die op dit moment al worden opgevangen in de gemeente. Veertig van hen zitten sinds kort op vakantiepark De Noordster in Dwingeloo. Daarmee heeft de gemeente Westerveld een groot aantal opvangplekken voor haar rekening genomen.

In totaal komt de gemeente daarmee uit op 170 opvangplekken. En dat heeft ook gevolgen voor de voorzieningen in de dorpen. "Het aantal kinderen dat nu aangemeld wordt voor scholen is bijna twintig. Dat betekent dat er bijna twee klassen bijgevoegd moeten worden en daarbij lopen we tegen problemen aan met personeel. We zullen daarmee op moeten passen."