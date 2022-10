Vedelaar haalt meningen over transferium De Punt op en concludeert: 'Veel tegenstand'

Komt er nu wel of geen transferium bij De Punt? De provincie Drenthe is deze week in gesprek met ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen om nut en noodzaak helder te krijgen. Op een eerste informatieavond bleken veel geïnteresseerden tegen de komst ervan.

"Ik heb vanavond vooral veel kritische geluiden gehoord", concludeert gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA) na afloop in een bijzaal van Flora Holland.

Zo'n veertig belangstellenden luisterden kritisch naar de presentatie van de provincie en kwamen met scherpe vragen. "Ik ben hier niet om iets te verkopen en ben zelf niet aan het plan verbonden", benadrukt Vedelaar. "Ik wil goed werk leveren voor de provincie en deze omgeving."

Tegenstand

Al meer dan tien jaar wordt gesproken over de komst van een transferium in De Punt. Het moet zorgen voor een betere OV-verbinding, waarmee mensen sneller het openbaar vervoer pakken in plaats van de auto. Daarnaast moet de verkeersveiligheid rondom De Punt worden aangepakt.

Op de plannen hebben tegenstanders alleen veel aan te merken. De plannen zouden niet goed voor de natuur, niet noodzakelijk en volgens sommigen 'megalomaan' zijn.

"De vraag is welk probleem de provincie met het transferium nou wil oplossen", zegt Phillipe Boucher van Natuurplatform Drentsche Aa. "De problemen van tien jaar geleden zijn grotendeels namelijk weg. Files bij Groningen, Haren en het Julianaplein zijn verholpen. De Stad is goed bereikbaar en na invoering van de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur, is ook het aantal ongelukken rondom De Punt fors gekelderd."

Genoeg parkeerplaatsen?

Boucher krijgt bijval van het overgrote deel van de aanwezigen, maar voorstanders van het plan waren er ook. Zo ziet Coen Hofstee uit Eelde kansen. "Als ik kijk naar de verbinding met Groningen, Assen en Emmen valt er veel winst te behalen. Ik vind het een goed plan en ga graag uit van het positieve."

Bij het transferium zou plaats worden gemaakt voor zo'n 200 parkeerplaatsen. Hoewel de provincie eerst met plannen kwam voor het tienvoudige hiervan, worden ook die 200 parkeerplaatsen bekritiseerd. "Maak er dan eerst 50 van en kijk of je er een groeimodel van kunt maken", stelt Hofstee voor.

Boucher zegt op zijn beurt dat er geen behoefte is aan extra parkeerplaatsen. "Rondom de stad Groningen hebben we 6.000 parkeerplaatsen op verschillende transferia. Dat is ruim voldoende."

Nog geen streep door plan

Waar Boucher denkt dat met de aanpak van het Julianaplein en de ringweg bij Groningen de verkeersproblemen zijn verholpen, ziet Hofstee dat anders. "Ik denk dat het probleem zich alleen maar meer de binnenstad in zal verplaatsen. Iedereen die straks de bus of fiets pakt, dat is pure winst. Daar zie ik de voordelen van in."

Gedeputeerde Vedelaar is blij met de uitgebreide reacties die ze vanavond mocht ontvangen. "Op basis van de geluiden uit de samenleving, hadden we kunnen zeggen: we zetten een streep door het plan. Maar we vonden dat geen recht doen aan de voorstanders, die ook hun mening hebben. Vanmiddag hoorden we het al van ondernemers en vanavond heb ik eveneens een aantal voorstanders gehoord. Maar laat ik vooropstellen: er waren vanavond vooral tegenstanders in de zaal."

Raad beslist

Wethouder Jurryt Vellinga van de gemeente Tynaarlo zegt blij te zijn dat de provincie nog eens met het plan naar de inwoners komt. 'Zijn' college lijkt weinig te voelen voor het transferium bij De Punt. "Maar uiteindelijk gaat daar de gemeenteraad over. Vanavond was ik vooral aanwezig om te luisteren en het sentiment onder inwoners te proeven."

De coalitie is volgens Vellinga 'niet unaniem' over nut en noodzaak van het transferium. "In de raad lijkt er geen meerderheid voor het plan te zijn, maar dat zal later pas officieel moeten blijken. Uiteindelijk is het zo dat als de raad dit niet wil, het er niet gaat komen."

Vervolg

Als het aan gedeputeerde Vedelaar ligt, wordt er nog dit jaar een besluit genomen in de Provinciale Staten over het transferium bij De Punt. "Laten we wel wezen: het heeft dan ook lang genoeg geduurd."