Reuring in Rolde dankzij Beeldschoon Rolde

Om negen uur deze ochtend zijn de meeste deelnemers al aanwezig in sporthal De Boerhoorn. Het vertrek is omgetoverd tot een visagieruimte. De eerste deelnemers zijn zich aan het schminken om op tijd klaar te zijn voor het optreden in het dorp.Het thema is oerDrenthe. Zo'n vijf, zes standbeelden zijn personages uit Drenthe. Bartje wordt bijvoorbeeld nagebootst door de negenjarige Yanoah uit Roden. "Het lijkt mij gewoon heel leuk", vertelt hij. "Bartje vind ik eigenlijk wel heel erg bij Yanoah passen", vult moeder Luciénne aan. "Ook een klein jongetje met blond haar."Dat Yanoah mee wilde doen, betekent ook dat zijn moeder aan de bak moet. Zij schminkt haar zoontje zilverkleurig, vertelt ze. Naast hem liggen zilverkleurige klompen, een jasje en een veel te grote broek. Allen in dezelfde kleuren als de schmink. Yanoah's hoofd, oren, armen en benen worden door Luciénne helemaal in de schmink gezet. Erg vindt ze het niet. "Ik vind het heel leuk omdat we dit samen doen. Nu heb ik even aandacht alleen voor hem."Het evenement wordt voor de zevende keer georganiseerd. Ook dit jaar staan de levende standbeelden door heel Rolde. Organisator Gezinus Jansen vindt het super. Het is wat reuring en dat heeft het dorp volgens hem nodig. "Als je ziet hoeveel mensen er op afkomt, dan heb je het toch als snel over 15.000 en 17.000 mensen. Daar doen we het voor."De standbeelden komen vanuit alle windstreken naar Rolde toe. "Van Gelderland tot Brabant en Limburg. Er komen zelfs mensen uit Oekraïne om deel te nemen aan dit evenement", vertelt Jansen. "We hadden ook aanmeldingen vanuit Denemarken en Engeland, maar het houdt een keer op."Van half twaalf tot ongeveer vier uur vanmiddag zijn de beelden in het dorp te zien.