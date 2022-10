Djammen: Lara Millaa heeft haar roeping gevonden

"Het was een hobby, maar nu weet ik zeker dat ik er meer mee wil", zegt Lara van Reenen uit Bovensmilde resoluut. Zingen en het maken van muziek is bij haar de laatste jaren uitgegroeid van een bescheiden liefhebberij tot een volledige overtuiging. Vorig jaar bracht de 19-jarige Lara Millaa - zoals haar artiestennaam luidt - haar eerste liedje uit. Toen ging de bal rollen.

Als jong meisje maakte ze al muziek, maar durfde ze niet goed te zingen als er anderen bij waren. Maar daar kwam verandering in. "Sinds een paar jaar zit ik bij Neo Music", vertelt ze. En dat heeft een positief effect gehad op niet alleen haar zangkunsten, maar ook haar podiumvrees. Als verjaardagscadeau mocht ze in de studio bij John en Nienke (Neo Music) in Bovensmilde eens een nummer laten opnemen. Van beide kanten klikte het en daardoor bleef het niet bij die ene opname. "Toen hebben we gekeken naar wat covers die we samen konden opnemen."