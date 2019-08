Coen Vermeltfoort de sterkste in Slag om Norg

Het peloton nam eerst een zuidelijke lus en na een noordelijke lus wachtten in Norg nog vijf plaatselijke rondes van ruim 16 kilometer op deels gravelwegen. De harde wind maakte ontsnappen in de beginfase van de koers onmogelijk.Pas op de eerste gravelstrook, na ruim 60 kilometer koers, brak het peloton in tweeën. De echte afscheiding ontstond toen het gebroken peloton terug in Norg was en aan de laatste vijf rondes begon.In de laatste twee ronden ontstond een kopgroep van vier renners. Dries de Bondt, Ryan Christensen en Ivar Slik leken met elkaar naar de finish te rijden. Vier kilometer voor het einde sloten Steward en Piotr Havik nog aan. Maar in de sprint stond niemand bij Vermeltfoort op de foto.Vermeltfoort werd in 2014 al eens een keer tweede in Norg en beleeft in 2019 een prachtig seizoen met onder andere overwinningen in de Ster van Zwolle en de Ronde van Groningen.