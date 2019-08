FC Emmen-captain: Over de tweede helft wil ik het niet eens hebben

Dick Lukkien: We moeten wel snel leren om punten te pakken

"Over de tweede helft wil ik het eigenlijk niet eens hebben. Dat was veel te gemakkelijk en te slordig", vond de captain. "We hadden onze momenten, zeker in de eerste helft, maar we kwamen niet tot een schot tussen de palen.""In principe was er niet zo heel veel aan de hand in de eerste helft. Ja, Ajax was wel beter natuurlijk en ze kwamen er ook af en toe wel gevaarlijk door, maar behoudens de kansen in de beginfase en de goal gebeurde er niet zo heel veel. We hadden het gevoel dat er misschien wel iets in zat, zeker ook omdat we in de eerste helft in de omschakeling wel dreigend hadden kunnen zijn. Maar na één minuut in de tweede helft valt de goal en dat is wel een klap. Die kwamen we niet meer te boven", aldus Nick Bakker."In het laatst krijgen we de goals wel veel te gemakkelijk tegen. Wat dat is? Misschien dat het conditionele aspect daarin doorslaggevend was. Ik vond in ieder geval niet dat we elkaar lieten vallen", besluit de centrumverdediger.