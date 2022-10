Appartementen op plek van afgebrande discotheek Pruim in Roden

Elf jaar na de verwoestende brand die discotheek Klaas Pruim in Roden in de as legde, wordt het gat aan de Brink opgevuld. Er verschijnen twaalf appartementen op deze gewilde plek in het centrum.

Karin Roggen kocht de grond en laat er nu woningen bouwen. "Het gaat om appartementen van 70 tot 75 vierkante meter, voor een brede doelgroep", zegt ze. "Er zijn woningen met één en twee slaapkamers, voor zowel jongeren als ouderen."

Passend

Volgens Roggen moeten aan veel eisen worden voldaan. "Je zit op een plek in het centrum, waar best veel regels gelden. Het pand moet dan ook passen in het straatbeeld. Dat wil zeggen dat het een beetje in de stijl wordt gebouwd van wat het was. Het wordt een echt Drents gebouw in de stijl van de Brink."

Het heeft best even geduurd voor Roggen de grond in haar bezit kreeg. "Op den duur kwamen we eruit, en nu kunnen we dus aan de slag. Dat is mooi, want het terrein heeft natuurlijk tien jaar braak gelegen."

Planning

De verhuur wordt geregeld door de makelaardij naast het terrein. "Ik heb van de makelaar gehoord dat er al best veel animo voor is", zegt Roggen. "Het is natuurlijk een prachtige plek en bewoners kunnen straks hun auto aan de achterkant van het pand parkeren. Daar komt een soort kapschuur te staan."