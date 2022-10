Baantjes trekken in het openluchtzwembad in Exloo nu het nog kan

Speciale hittepijpen

Wie denkt dat de stookkosten om het bad warm te houden de pan uit rijzen, heeft het mis. Bij De Leewal wordt sinds enkele jaren gewerkt met speciale heat pipes, hittepijpen in goed Nederlands. "Dat zijn glazen buizen, met daarin een koperen staaf", legt Smit uit. "Die wordt verwarmd door de zonnestralen." En zo wordt het bad dus lekker warm.

Toch is het niet mogelijk om het complete bad met die pijpen te verwarmen. "Dat lukt voor 90 procent, maar voor de overige 10 procent gebruiken we gas." Wanneer de zon niet schijnt, is er meer gas nodig. "Afgelopen zomer hadden we eigenlijk niks nodig, nu ietsje meer."

'Houd mijn hart vast voor volgend jaar'

Last van de hoge energieprijzen, hebben ze in Exloo nog niet. Het zwembad heeft nog een vast contract tot het eind van dit jaar. Volgend jaar wordt dat dus anders. "Ik houd mijn hart wel vast voor wat er gaat gebeuren", zegt Smit. "We hebben gelukkig al flink verduurzaamd in Exloo en eerder al in Valthermond. Het zwembad in Nieuw-Buinen staat ook op de planning. We hopen door deze maatregelen zo min mogelijk energie te gebruiken."

In Exloo zijn twee van de drie banen al dicht. Na zaterdag gaat het dekzeil ook voor een klein half jaar over het banenzwembad. "Zaterdag sluiten we af met diplomazwemmen, want we geven nog steeds zwemles aan de kinderen."