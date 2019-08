Waarom heet Zweeloo zo?

Om het antwoord te vinden moeten we op zoek in het Drents Archief. Het woord Zweeloo bestaat waarschijnlijk uit twee delen: Zweel en loo. Het loo-deel kan duiden op een bosrijke omgeving.Als we met historicus Egbert Brink naar een paar oude kaarten van Zweeloo kijken, is ook te zien dat er bos in de buurt was. Op die kaarten heet Zweeloo echter nog Sweel.Het woord Sweel zou verwant kunnen zijn met het werkwoord zwellen. Het zou dan duiden op een zwelling in de aarde, dus een heuvelachtige grond. Ook Zwolle dankt zijn naam hieraan.Als je naar een hoogtekaart kijkt van Zweeloo, zie je dat het centrum van het dorp verscheidene meters hoger ligt dan het land eromheen. Brink: "Je ziet Zweeloo duidelijk als een soort eiland in moerasgebied liggen."Hoewel we het niet met zekerheid kunnen zeggen, is het aannemelijk dat Zweeloo zijn naam deels dankt aan deze hoge ligging.Het Engelse woord 'swale' betekent: drassige laagte of diepte. Als je aanneemt dat Zweeloo Zweeloo heet omdat het juist wat hoger ligt, lijkt het er niet op dat het Engels er iets mee te maken heeft.De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.