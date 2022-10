Miljoenensubsidie voor Regenboogsteden, maar Meppel grijpt mis: 'Super jammer'

Kent u het verhaal over de pot goud aan het einde van de regenboog? Wel, dat wordt een beetje werkelijkheid. De komende vier jaar krijgen de 56 Nederlandse Regenboogsteden jaarlijks 1,24 miljoen om hun lokale lhbtiq+-emancipatiebeleid te voeren voor onder meer homo's en transgenders. Meppel dacht ook al aan de slag te kunnen maar grijpt mis.

Dat zorgt voor grote teleurstelling bij de lokale regenboogwerkgroep. Gemeenteraadslid Anouk de Vlieg (GroenLinks) is lid van de groep. "Ik omschrijf het altijd maar als alle vormen van liefde die mensen willen", legt ze uit waar lhbtiq+ voor staat. "Of dit nu homo is, biseksualiteit of transgender. Alles hoort erbij."

"Samen met nog heel veel andere vrijwilligers zetten we toffe activiteiten neer die gaan over ontmoeting en vergroten van acceptatie", vervolgt De Vlieg. De meeste activiteiten worden georganiseerd in de regenboogweek, een themaweek in oktober. "In die week nemen alle werkgroepleden vrije dagen op van werk en doen we extra veel. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld een heel mooie filmavond. Daar komt toch het gesprek op gang en er komen nog meer vrijwilligers bij. Je merkt dat het leeft."

Miljoenen

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland vindt het belangrijk dat deze activiteiten er zijn, daarom gaat hij het flink sponsoren. De komende jaren 1,24 miljoen euro per jaar. Toch grijpt Meppel mis. "Als gemeente hebben we ons nooit officieel aangemeld", vertelt Marisa Grotens, ook lid van de werkgroep. "Wij zijn een zelfbenoemd regenbooggemeente, maar niet officieel. Dat was prima, maar nu blijken we daarmee een belangrijke boot te missen."

Grotens en De Vlieg hebben het thema daarom op de agenda van de gemeenteraad gezet. Komende donderdag is de eerstvolgende vergadering, dan wordt het behandeld. "Onze vraag is: kunnen we zo snel mogelijk de minister verzoeken om van Meppel officieel een regenbooggemeente te maken", aldus De Vlieg. "Het zou superjammer zijn als we misgrijpen."

Assen en Emmen

Grotens heeft er vertrouwen in dat de miljoenen alsnog naar Meppel komen. "56 steden krijgen de miljoenen en het zou vreemd zijn als het daarbij blijft. We verwachten dat ook 'nieuwe' steden zich mogen aanmelden."