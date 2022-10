Anneke van der Steeg geëerd met lintje vanwege decennialange vrijwilligersinzet

Anneke van der Steeg-Vos is vanochtend koninklijk onderscheiden voor haar werk als vrijwilliger voor onder meer activiteitencentrum De Dobbe en Stichting Welzijn in Roden. Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld benoemde haar als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van der Steeg is per week gemiddeld 15 tot 20 uur actief in De Dobbe, waar ze als penningmeester werkt bij de ouderensociëteit. Daarnaast organiseert ze cursussen en doet ze kantine- en kantoorwerk. "Ze is daarmee voor de bezoekers een bekend en vertrouwd beeld van de sociëteit", aldus de gemeente.