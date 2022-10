Elf Drentse vakantieparken kleurden donkerrood door criminaliteit

Bij elf vakantieparken in Drenthe waren de problemen in 2019 zo ernstig, dat ze van onderzoekers een 'donkerrood risicoprofiel' kregen. Die parken gingen gebukt onder permanente bewoning en door criminaliteit.

Dat staat in een vertrouwelijk rapport over de veiligheid en leefbaarheid op 197 Drentse vakantieparken, dat nu toch openbaar is geworden. Volgens de onderzoekers zijn dertien van die parken niet meer aantrekkelijk voor toeristen en bij elf parken is zelfs sprake van 'urgente problematiek'. In het rapport worden de vakantieparken niet bij naam genoemd.