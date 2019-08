Geldpotjes voor scholieren verschillen fors per gemeente

De tegemoetkoming in de schoolkosten bedraagt gemiddeld 401 euro, becijfert elektronicaketen BCC . Maar de verschillen per gemeente zijn groot, ook in Drenthe. Dit komt omdat gemeenten zelf bepalen hoe zij deze subsidieregeling inrichten. Zo bedraagt de compensatie in de gemeente Westerveld 173 euro, terwijl inwoners van de gemeente Noordenveld een beroep kunnen doen op een bijdrage van 429 euro.Landelijk gezien zijn de verschillen nog groter. Het Noord-Hollandse Den Helder en het Gelderse Brummen hebben als enige gemeenten helemaal geen regeling voor schoolgaande kinderen. Hoe anders is het in het Utrechtse Wijk bij Duurstede. Daar is de bijdrage voor een laptop maar liefst 900 euro. Opvallend is dat mensen die in een grotere gemeente wonen, gemiddeld een lagere tegemoetkoming kunnen aanvragen.De compensatie kan alleen worden aangevraagd door mensen van wie het inkomen onder een bepaalde inkomensgrens ligt. De hoogte van deze grens verschilt per gemeente, uiteenlopend van de bijstandsnorm, tot 50 procent boven de bijstandsnorm. Volgens BCC kost een goede nieuwe 'basic' laptop voor school tussen de 400 en 500 euro.