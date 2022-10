Aantal verkeersongelukken nam vorig jaar toe in Drenthe

Het aantal verkeersongelukken in Drenthe is vorig jaar toegenomen ten opzichte van 2020. Afgelopen jaar werden ruim 2.500 ongelukken gemeld, zo'n 6 procent meer dan een jaar eerder.

Binnen Drenthe was de toename het sterkst in Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Daar steeg het aantal ongelukken met 18,9 en 18,2 procent. Niet overal gebeurden meer ongelukken, in Westerveld was er juist een daling van iets meer dan 20 procent.

In absolute aantallen waren vorig jaar de meeste ongevallen in de gemeenten Emmen (482), Assen (321) en Hoogeveen (318). Niet verrassend, aangezien er meer ongelukken gebeuren in stedelijke gebieden. In Emmen, Assen, Hoogeveen en Meppel waren bovendien relatief veel ongelukken binnen de bebouwde kom. In De Wolden en Westerveld - beide plattelandsgemeenten - werden daar naar verhouding de minste ongevallen binnen de bebouwde kom geregistreerd.