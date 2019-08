Coevorden eert zijn bevrijder Carl von Rabenhaupt

1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het rampjaar. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd van alle kanten aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen van Keulen en Münster. Het bisdom Münster onder leiding van Bernard von Galen had zijn pijlen gericht op Noord-Nederland.Bij zijn opmars omsingelde Von Galen de strategische vesting Coevorden en bombardeerde hij de stad met zijn artillerie. Coevorden viel op 12 juli 1672, na een beleg van vijf dagen.Na de verovering van Coevorden trok Von Galen op naar de stad Groningen. Groningen werd verdedigd door Carl von Rabenhaupt, een edelman uit Bohemen. Hij was voor 4.000 rijksdaalders ingehuurd om als legercommandant de stad te verdedigen.De belegering van Groningen door het leger van het bisdom Munster begon op 21 juli. Von Galen vuurde met zijn kanonnen ruim 5.000 bommen af op de stad. Vandaar zijn bijnaam Bommen Berend. Maar hij wist de stad niet in te nemen. Op 28 augustus droop hij af, van zijn leger was nog maar de helft over. Verdediger van de stad Carl von Rabenhaupt had nu zijn handen vrij voor de bevrijding van Coevorden.Schoolmeester en koster van de Hervormde Kerk in Coevorden Mijndert van der Thijmen speelde een belangrijke rol in het ontzet van de Drentse vestingstad. Hij was met zijn gezin gevlucht naar Groningen en benaderde Rabenhaupt met een voorstel voor de herovering van Coevorden.Rabenhaupt gaf de schoolmeester opdracht een kaart van Coevorden te maken waarop hij zijn plannen had uitgewerkt. De verrassing in het plan van Van der Thijnen bestond uit het gebruik van biezen (een soort riet) bruggen. Die moesten zodra er ijs was over de vestinggracht van Coevorden worden gelegd, zodat de troepen eroverheen konden. Rabenhaupt ging akkoord met het plan van Van der Thijnen.Op 29 december sloeg een troepenmacht van 1.500 man zijn tenten op bij Coevorden. De volgende ochtend vond bij dichte mist de aanval plaats. De vestingstad werd van drie kanten aangevallen. Ook Mijndert van der Thijnen was onder de aanvallers. Hij ging met zijn groep over de biezen brug de gracht over. Na een kort gevecht op de vestingwallen sloegen de troepen uit Münster op de vlucht en was Coevorden ontzet.Carl von Rabenhaupt werd als beloning benoemd tot drost van Drenthe en gouverneur van Coevorden. Daar overleed hij ook op 12 augustus 1675. Rabenhaupt werd in de hervormde kerk in Coevorden begraven. Zijn graf bestaat niet meer, dat werd geplunderd tijdens de Franse Revolutie.Mijndert van der Thijnen kreeg een heldenstatus en werd beloond. Hij kreeg een gouden herdenkingspenning en een zilveren bokaal. Van der Thijnen stierf op 17 februari 1707 en werd ook begraven in de hervormde kerk. Over de gebeurtenissen schreef hij een soort dagboek. Dat is hier te lezen . Coevorden heeft nog altijd een Mijndert van der Thijnenschool.