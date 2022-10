Containerwoningen Assen klaar voor gebruik door dak- en thuislozen

Maximaal vijf jaar

De containerwoningen blijven maximaal vijf jaar staan. Het gaat om een proef van vier jaar, met de mogelijkheid deze nog een jaar te verlengen. Het terrein wordt door de gemeente Assen verhuurd aan woningcorporatie Actium, die de mobiele woonunits er vorige week plaatste.

Begeleiding en toezicht is in handen van de nachtopvang van het Leger des Heils. Overdag krijgen de bewoners opvang en dagbesteding van WerkPro. Het Leger des Heils en WerkPro hebben samenwerkingsafspraken met de politie en de gemeente over toezicht en handhaving.

Unieke samenwerking

Directeur-bestuurder Rein Swart van Actium noemt het 'bijzonder', dat gemeente Assen, Leger des Heils, WerkPro en de woningcorporatie samen dit unieke project gerealiseerd hebben. "We zijn er dan ook trots op om woonruimtes aan te kunnen bieden aan mensen die het lastig vinden om in een gewone woonwijk te kunnen wonen."

Met de buurt rondom de units is uitgebreid gesproken, vertelt Rein Swart interim directeur-bestuurder Actium."Er was is wel veel zorg onder buurtbewoners, maar op de bewonersavond waren er vooral veel vragen over de grote plannen van dit gebied. En minder over de wooncontainers." Vanmiddag kregen omwonenden van het speciale woonproject de kans om de woonunits te bekijken.

Swart benadrukt dat hij hoopt dat ze samen met WerkPro en het Leger des Heils een win-winsituatie kunnen creëren. "Dat bijvoorbeeld de bewoners van de units mee kunnen helpen met opruimen in de buurt of kunnen helpen met de beplanting."

Woonproject in De Wouden

Naast de mobiele containerwoningen, is Actium samen met het Leger des Heils ook al ruim een jaar bezig met een woonproject in De Wouden in de wijk Baggelhuizen. Daar worden binnenkort zes verbouwde huurappartementen opgeleverd. Daar woonden voorheen studenten.

Komende maand is er met een klankbordgroep vanuit de wijk overleg over het project, en hoe de doelgroep 'een zachte landing' krijgt in de woonbuurt. Het gaat om cliënten die vanuit de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils komen, en die op weg zijn naar zelfstandig wonen. Ook hier komt begeleiding op van het Leger des Heils. Bedoeling is dat ze er vanaf 1 december hun intrek nemen.